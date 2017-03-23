雲林結合花卉中心提振觀光

雲林縣長李進勇下午參訪農委會花卉研究中心，了解育種及研發過程，爭取結合該中心資源，希望提升縣內觀光產業與農業技術的競爭力。

李進勇表示，全台唯一的花卉研究中心坐落在縣內是雲林的光榮，希望該中心在兼顧花卉育種、植栽使命的同時，也可以將花卉研發的資源在地化，例如結合縣府正在推動的雲遊3林計畫，以及古坑的綠色隧道、特色農產節日活動，讓遊客到雲林遊覽時也可以同時欣賞漂亮的花卉；並將培育出的許多獨特花卉品種授權給在地農民栽培，提升花農的實質收益。

花卉研究中心主任謝廷芳非常認同李進勇的建議，表示會盡力而為。

行政院農業委員會農業試驗所為配合農業政策與強化國內花卉科技研發，1998年購置位於雲林縣古坑鄉原台糖之崁頂農場籌建花卉研究中心；花卉研究中心佔地21公頃，是全台灣唯一專責花卉研發的研究中心，在蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花、孤挺花等花卉的研發上都有出色的成績

(中時)