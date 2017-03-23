中國部署8千警力防中韓足球賽失控
韓國外交部表示，23日在長沙舉行的2018世界杯足球預選賽中國與韓國之戰，為保障韓國隊員安全，已要求中國方面做好防範措施，中方稱已出動8千餘名警力在足球賽現場警戒。
韓聯社報導說，外交部發言人趙俊赫23日表示，這場比賽預計將有200餘名韓國球迷趕赴現場為韓國足球隊吶喊助威。為保護球迷與球員安全，已向中方請求採取必要措施，中方承諾派出8千名警力加強安全防範工作。
趙俊赫表示，韓國外交部將在長沙專設小組，並開通聯絡韓國足協、啦啦隊及僑民代表的應急網絡，隨時確認並保護韓國旅華公民的人身安全。當天，外交部還將保持緊急工作狀態。
這場中韓足球之戰在湖南長沙的人民體育中心舉行，是2018俄羅斯世界杯亞洲區12強賽A組第二階段的首場比賽。
近期因韓國部署美國的薩德反飛彈系統，導致中韓關係高度緊張，大陸已在經濟、旅遊各方面採取制裁措施，大陸社會瀰漫一股反韓情緒。2018年世界盃足球賽亞洲區預賽，也傳出大陸方面處處搞小動作，阻撓中超的南韓外援國腳返國效力，韓國球隊包機到長沙也遭否決。
韓國國家隊有4名球員在大陸中超球隊效力，分別是上海申花的金基熙、廣州富力的張賢秀、江蘇蘇寧的洪正好和重慶力帆的鄭又榮。
南韓隊原本準備包機前往比賽地湖南長沙，卻遭中方拒絕，被批評是「明顯為報復韓方」。韓國足協原本打算動員更多的球迷到場加油，但考慮到目前兩國關係不佳而作罷，並由外交部向中方提出要求確保韓國隊與球迷的人身安全。
雖然部份韓國外援隊員無法參賽，韓媒仍認為韓國隊仍有十足實力踢贏這場比賽。韓國球迷多次在媒體上表示要10：0教訓中國國足有其理由，過去中國隊在與南韓隊31次正式交鋒中僅獲得1勝，在目前情勢之下，中國隊要在中韓關係高度緊張情況踢贏這場關乎面子問題的球賽實屬不易。
(中時電子報)
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