布魯斯、黃姵嘉40度高溫穿大衣 ，「冬季戀歌」變「冬季濕歌」

緯來電影台提供

緯來電影台自製電影《冥中注定我愛你》在40度高溫的樹林上演「冬季戀歌」橋段，只見兩人得穿著厚大衣裝浪漫，實際上兩人早已濕成一片；當導演一喊卡時，布魯斯更是立刻脫光上身散熱！黃姵嘉嬌嗔對導演說：「導演，排戲時可以先不要穿大衣走位嗎？」導演許立達秒回：「兩位再忍忍吧」。而唯美的樹咚橋段，卻也因為黃姵嘉的笑場而頻頻NG！拍戲拍出好默契的兩人卻不來電，一場情感流露的摸臉戲，布魯斯與黃姵嘉笑場變跳探戈，更在背完黃姵嘉後，布魯斯氣喘吁吁說：「我腿軟了」。

該片故事與一樁百年荷蘭船醫命案有關，全片在台南市取景，走遍安平港、安平樹屋、德記洋行、四草綠色隧道等著名景點！其中一場在四草筏竹排的戲，讓布魯斯吃盡苦頭；他苦笑說：「那場戲得用竹子撐竹筏，船上有兩個靈魂姵嘉跟Igor，所以只能我自己掌舵，但靠一個人的力量掌控方向得花很多力氣，即使是大力士也沒辦法，因為竹竿很長，要擺動很難；加上天氣很熱、Igor又一直掉妝補妝，最萬幸的是沒有蚊子」。

而一場浪漫唯美的樹林間散步的戲，布魯斯與黃姵嘉卻險脫水！兩人得在高溫40度的樹林穿上大衣製造「冬季戀歌」的浪漫情境，當導演許立達一喊卡，兩人立刻能脫就脫，布魯斯甚至打赤膊散熱；他說：「我有自備涼感噴霧，有鎮定的效果，真的太熱了」。黃姵嘉也吃不消的說：「天氣好熱，再穿上那件大衣更是可怕，我只能隨時拿電風扇吹涼」。兩人設計撫摸臉頰製造浪漫，卻變成十指緊扣跳探戈往前走，讓導演忍不住問：「請問兩人要走去哪？」；黃姵嘉笑說：「我整個笑得太開心，笑到沒辦法思考，而且布魯斯一直在唱歌，我整個沒fu了」。

布魯斯笑說：「因這場戲設計我們倆當下是盲人拍MV，其實本來我是要摸姵嘉的臉，姵嘉卻伸手來要十指緊扣；最後還有一場樹咚的吻戲才爆笑，導演要我們一直親不到，最後親到樹皮，故意製造笑果，最後我倆身體幾乎貼在一起，她卻在我胸口一直抽動的笑著，讓我有點癢」。黃姵嘉也說：「那吻戲就很蠢阿！親不到，怎麼樣都親不到，因為布魯斯是閉眼睛的，很可愛、很鬧的一場錯位吻戲」。末了，兩人還自動來段男背女的劇情，讓布魯斯懊惱說：「沒發現我現在有點腿軟嗎」？《冥中注定我愛你》4/2(日)晚間9點首播。

(時報周刊)