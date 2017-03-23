南投縣梅子節 26日千人製脆梅DIY
南投縣青梅栽植面積有1380公頃，占全台32%，主產區在信義，另有水里、仁愛和國姓。縣府為行銷產業，每年都會在採收期辦「梅子節」！今年將於26日在信義鄉梅子夢工廠以「千人製梅DIY」盛會為系列活動開鑼，並赴外縣市辦推廣會，5月6日回到水里閉幕。
主辦單位今天在梅子夢工廠暖場，為本周日的千人DIY「鬥陣來做梅」造勢。新鄉國小布農學童天籟樂音中，縣府農業處長陳瑞慶與信義鄉農會理事長林石城、總幹事黃志輝、常務監事藍明憲及多名來賓，搓揉敲打梅果，示範脆梅製法。
陳瑞慶、黃志輝表示，信義鄉新中橫一帶，每年最重要2大農業活動分別為春節前的梅花季、清明前後的梅子節，其一是賞覽梅花、其二是享用梅果，統統跟梅子有關。
今年青梅產量預估僅為往昔正常產量的3成左右，可預期後續加工供貨將嚴重不足，但著眼於永續經營，早已打響名號的「千人製梅DIY」活動不能斷，青梅產量再怎麼不足，都要請遊客一起來分享自製脆梅的喜悅。
DIY活動參與人數規模設為1500人，日前開放預約報名秒殺額滿，只留部分名額供現場臨時報名，但粥少僧多，向隅難免！
黃志輝說，今年活動欣逢梅子夢工廠15周年，活動當天會場將提供梅餐料理及原鄉烤豬免費品評，另在梅子夢工廠消費滿500元得以免費品嘗全新發表之「阿米怒（布農語全部之意，引申為乾杯）」名醇。
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(中時)
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