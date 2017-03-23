台南少觀所攜手崑山科大 樂當語文推廣小尖兵

法務部矯正署台南少年觀護所為擴展少年國際視野，體驗世界各國不同的風俗人文，今天與崑山科技大學共同辦理「跨語言與國際文化交流活動」。

觀護所輔導科吳淑君科長介紹該所特質後，由崑山科大華語中心王幼華老師帶領之23位來自15個國家的留學生，以中文歌曲演唱、戲劇表演等方式回饋在台所學，並用自己國家的語言與該所收容少年的母語相互交流，透過肢體語言的輔助，拉近了彼此的距離。

台南少年觀護所為因應政府的「華語文推廣」政策，與崑山科技大學共同辦理「跨語言與國際文化交流活動」，由一群來自世界各地如美國、英國、日本、韓國、帛琉、馬來西亞、貝里斯、巴拿馬…等國家的留學生與該所少年們一起進行「實體課程」，這些離家背井來到台灣求學的學子們，用自己國家語言及華語介紹自己，藉著世界地圖指出自己的出生所在，接著由外籍學生以中文演唱歌曲、戲劇表演、並以各國的語言和該所收容少年的母語進行經驗的分享及交流。

少年們慢慢地教著台語，遇有溝通不良時，便以靈活的肢體動作輔助，有些不無奈地翻了白眼，還是耐著性子再接再厲，深深地體會了英文老師教他們時的辛苦。

在短短的2個小時裡，這群年齡相仿的孩子由陌生變得熱悉，藉由外國學子分享自身生活方式與環境、自己國家與家鄉的特色及文化，讓觀護所的少年認識世界各地多樣的國情人文，也讓他們經由華語文的推廣，著實感到自己也能為這個社會做些什麼，有助少年提昇自我價值、肯定自我能力，同時也了解到可溝通的語言能讓彼此感情更融洽，間接提高語文學習興趣。

(中時)