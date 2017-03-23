魚販被偷數百雙殺魚手套 警逮愛魚腥味怪賊
台中向上市場1家魚販殺魚用的手套老是被偷，2年來累計被偷了250雙以上價值超過萬元，業者不勝其擾報案，第一分局公益派出所循線追查發現31歲林姓男子涉重嫌，林男指稱每次到市場吃飯都克制不住去偷魚攤手套，但得手後，都丟到垃圾筒，並未帶回使用，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。
警方在今年1月間接獲向上市場1家攤販業者報案，指稱自104年3月間起，用來殺魚的手套都已沾染濃濃的魚腥味，卻常不翼而飛，雖價值每雙約40元而已，但是2年來已累計被偷走250萬雙以上手套，價值約上萬元，實在不勝其擾，請求警方幫忙抓怪賊。
警方初步勘察，並調閱相關錄影監視器發現，1名穿著雨鞋男子疑涉重嫌，經多方訪查日前在市場發現男子行蹤，警方表明身分追問，他初步辯稱只是在魚攤附近散步，警方出示相關證據後，他才坦承犯案。
警方調查，林男住在南區並無前科，家中經營便當店，他供稱每次到向上市場吃完飯，就會克制不住想要偷魚攤手套，但得手後，就會丟到垃圾桶，並沒有帶回家使用。林男此語讓員警及被害攤販傻眼，警方訊後依竊盜罪將他函送偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。