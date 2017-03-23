魚販被偷數百雙殺魚手套 警逮愛魚腥味怪賊

林姓男子就是愛偷魚攤手套，前後偷了數百雙，被逮依竊盜罪嫌送辦。（陳淑芬翻攝）

台中向上市場1家魚販殺魚用的手套老是被偷，2年來累計被偷了250雙以上價值超過萬元，業者不勝其擾報案，第一分局公益派出所循線追查發現31歲林姓男子涉重嫌，林男指稱每次到市場吃飯都克制不住去偷魚攤手套，但得手後，都丟到垃圾筒，並未帶回使用，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方在今年1月間接獲向上市場1家攤販業者報案，指稱自104年3月間起，用來殺魚的手套都已沾染濃濃的魚腥味，卻常不翼而飛，雖價值每雙約40元而已，但是2年來已累計被偷走250萬雙以上手套，價值約上萬元，實在不勝其擾，請求警方幫忙抓怪賊。

警方初步勘察，並調閱相關錄影監視器發現，1名穿著雨鞋男子疑涉重嫌，經多方訪查日前在市場發現男子行蹤，警方表明身分追問，他初步辯稱只是在魚攤附近散步，警方出示相關證據後，他才坦承犯案。

警方調查，林男住在南區並無前科，家中經營便當店，他供稱每次到向上市場吃完飯，就會克制不住想要偷魚攤手套，但得手後，就會丟到垃圾桶，並沒有帶回家使用。林男此語讓員警及被害攤販傻眼，警方訊後依竊盜罪將他函送偵辦。

(中時)