高齡化正衝擊台灣 她指年輕世代「注定要工作到75歲」

洪雪珍透露，以她的年紀來說，65歲才可以領全額勞保年金；年輕一代薪資倒退，夀命延長10歲，無疑一定上看75歲。此為示意圖，與本新聞無關。(達志影像/shutterstock提供)

全球人口老化趨勢日益嚴重，許多國家更從高齡社會轉向超高齡；同樣地，台灣也正面臨這樣的情況，我們高齡化速度更是全球最快的國家之一。對此，人力銀行資深副總洪雪珍就指出，不論是上班族或企業，大家都沒有認清台灣高齡化對自己的影響有多深，更直言，年輕一代注定要工作到75歲。

日前洪雪珍於《天下文化》專欄撰文，談論有關高齡化對台灣社會的衝擊。首先，洪雪珍指出，台灣老齡化速度在全球名列前茅，但台灣人卻普遍沒有意識到這現象，「這是因為缺少『歷史感』，以為此時此刻就是永恆，用現在的觀點看待未來的發展。」進而導致失焦，也失準。

洪雪珍進一步提到，當人們平均壽命延長後，第一個想到的會是什麼？她表示是「缺錢！」洪稱台灣人習慣早早退休，但退休年齡又與實際壽命之間存有很大的距離，使得養老金不夠用。這時要靠工作才能有收入，偏偏如今社會上又不常看到老人在工作，「而這個思維觀念已經落伍，與時代背道而馳。」

環顧其它國家，洪雪珍以2012年統計數據為例，指出，「日本平均夀命83歲，近70歲退休；韓國夀命81歲，71歲退休；美國夀命78歲，65歲退休；連熱情浪漫的西班牙都是61歲退休。」以此相對照，洪表示台灣退休年齡為58歲，顯然早了許多。

「還是那一句老話，不管你要或不要，工作到這麼老是命定的！」洪雪珍透露，以她的年紀來說，65歲才可以領全額勞保年金；年輕一代薪資倒退，夀命延長10歲，無疑一定上看75歲。在這樣的背景下，洪雪珍強調，競爭力須從年輕時開始培養，如何讓自己到中年以後，還留有價值很重要，並做好生涯安排，才能迎向有品質的長夀人生。

(中時電子報)