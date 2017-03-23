中職戰力分析(1)─富邦悍將投手、守備戰力增

去年拿下自責分率與勝投「2冠王」的羅力，今年負起富邦悍將爭「2連霸」重任。(資料照 謝明祚攝)

富邦悍將前身義大犀牛去年擊敗中信兄弟勇奪總冠軍，今年投手依舊是爭奪「2連霸」的最大本錢，除了有去年自責分率與勝投「2冠王」羅力，還有力猛與神盾2位回鍋投手，3人將扛起頭3號先發重任。

富邦悍將去年團隊投手自責分率5.33，是4隊唯一低於6的球隊，今年牛棚有加入新同學增菘瑋，以及去年「最佳進步獎」得主郭勝安與去年傷癒投出球威的張耿豪，如果林羿豪與林晨樺也投出教練團的期待，牛棚戰力將更上一層，可作為先發部隊的堅強後盾。

該隊去年0.976守備率與72分非自責分，都是4隊之首，若要找出守備漏洞，就是三壘這個位置。

去年球季，富邦悍將共動用8位球員鎮守三壘，直到季中選秀會後加入李宗賢，才真正補上缺口，他今年可望以先發三壘手與第9棒，迎接第1個完整球季。

打擊方面，有胡金龍、林哲瑄、高國輝與林益全等攻擊重心，前6棒是各隊投手難纏的人物，如果高孝儀、林威廷、林琨笙、李宗賢能在後半段棒次發揮火力，將可串連起第1至9棒的攻勢。

富邦悍將去年各項紀錄：

戰績─61勝58敗1和，勝率0.513(年度總冠軍)

團隊自責分率─5.33

團隊打擊率─0.295

團隊守備率─0.976

(中時電子報)