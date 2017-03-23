台中市府擴大公墓除草 減少火災空汙
清明節將至，許多民眾反映，因掃墓除草，公墓附近常發生燃燒雜草釀災，台中市議員楊典忠要求市府，清明節前應先幫民眾除草，減少火災以及焚燒雜草產生的空氣汙染問題。
台中市民政局生命禮儀管理處，民國106年編列新台幣761萬多元，2月起啟動進行各區公墓環境雜草清除事宜，預計3月底前完成全市公墓除草作業。
民眾陳先生表示，每年掃墓常常為公墓周邊雜草蟲蛇所困擾，許多民眾貪圖方便用火燒的方式處理，不僅會造成空氣污染，有時還會釀成火燒山。
蔡先生指出，清明掃墓是台灣民間傳統習俗，許多民營墓園與納骨塔都會先幫家屬做好環境清掃，有的還會搭棚方便家屬祭拜，甚至還有提供代定祭品服務，減輕子孫們的負擔，公有墓園與納骨塔管理應可參考學習。
楊典忠說，原市區的公墓僅在西屯十三公墓，原縣區各區都還有很多公墓，每到清明掃墓季節，除草後焚燒雜草就成了每年都會發生的事，除讓消防人員疲於奔命外，公安意外與空污問題更是令人擔憂。
他指出，市府民政局編列預算，2月起啟動進行各區公墓環境雜草清除，今天前來梧棲第七公墓實地了解公墓除草與未來遷葬規劃公園的進度，也要求民政局將公墓除草納入每年例行業務辦理，減輕民眾清民掃墓的負擔。1060323
(中央社)
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