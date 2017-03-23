監督條例審查停擺 陸委會：尊重立院

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立法院藍綠黨團對聯席審查兩岸協議監督條例未達共識，會議停擺。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，尊重立法院議事程序與職權行使。

立法院內政委員會23日排定初審兩岸協議監督條例草案等，民主進步黨黨團同意與其他委員會聯席審查，不程序杯葛；中國國民黨黨團要求退回院會後1個月內回內政委員會，但藍綠雙方無法達成共識，會議休息。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正說，行政院已將草案列為本會期優先法案，陸委會在立法院本會期開始以來，也密切拜會立委，表達行政部門積極推動立法立場。

至於立法進程，他表示，行政部門尊重立法院議事程序與職權行使。

兩岸協議監督條例草案共有民進黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時代力量黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。1060323

(中央社)