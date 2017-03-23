監督條例審查停擺 陸委會：尊重立院
立法院藍綠黨團對聯席審查兩岸協議監督條例未達共識，會議停擺。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，尊重立法院議事程序與職權行使。
立法院內政委員會23日排定初審兩岸協議監督條例草案等，民主進步黨黨團同意與其他委員會聯席審查，不程序杯葛；中國國民黨黨團要求退回院會後1個月內回內政委員會，但藍綠雙方無法達成共識，會議休息。
行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正說，行政院已將草案列為本會期優先法案，陸委會在立法院本會期開始以來，也密切拜會立委，表達行政部門積極推動立法立場。
至於立法進程，他表示，行政部門尊重立法院議事程序與職權行使。
兩岸協議監督條例草案共有民進黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時代力量黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。