駐星代表零距離交流 台灣青商會猛按讚

一場溫暖零距離的交流對話，讓勇闖新加坡打拚的台灣青商會員和駐星代表梁國新搭起溝通橋梁，同時也為這群旅居異鄉的台灣青年世代提供實踐新南向政策的最佳指南針。

梁國新去年底到任，隨即發揮多年累積的企業管理實務經驗，馬不停蹄得走訪新加坡各界關鍵人物，同時和僑界積極互動。

新加坡台北工商協會是台灣旅星的重要商業社團，梁國新今年農曆年後受邀專題演講，受到僑界高度關注。

青商會是新加坡台北工商協會的附屬組織，但均為旅星各界的青年才俊，未來不僅成為台北工商協會的重要成員，更是新南向政策最佳推手。

梁國新昨晚特別受邀和青商會近距離互動，同時巧妙的從昔日駐外的文化差異切入，進而說明政府推動新南向政策中年輕人應具有的能力及角色。

梁國新卸下外交的繁文縟節，透過豐富肢體語言，妙語如珠的演講內容，打動新世代的台灣年輕人心，獲得滿堂喝采。1060323

(中央社)