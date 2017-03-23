台南響應國際關燈日 籲25日關燈1小時

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響應「2017 Earth Hour地球1小時」國際關燈日，台南市政府發起25日關燈1小時，時間是當天晚上8時30分至9時30分。

台南市環保局今天指出，這次響應關燈1小時，除號召台南的企業、團體及市民踴躍投入國際關燈日活動，市長賴清德更錄製短片，透過網路社群邀請粉絲共同響應。響應單位也可自行線上登入，留下印記。

環保局說，這項由全球保育組織世界自然基金會( WWF)發起的關燈活動，將有超過172個國家、7000多個城市、上億民眾共同參與，喚起大家正視全球暖化及氣候變遷的議題。

環保局表示，這項活動自2007年發起，台南市連續7年響應，且鼓勵市民、企業配合關閉住家、辦公大樓燈具及戶外大型廣告看板、LED企業標誌等電源1小時，節能減碳，減少碳排放，讓地球暫時喘息。1060323

(中央社)