新港奉天宮董事長心肌梗塞 幸已無大礙
嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌日前到獨立山健行傳出心肌梗塞昏厥，所幸經急救、送醫，已轉普通病房休養，何達煌妻子何許春蜜則要感謝新港媽祖的默默保佑。
台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境新港奉天宮活動於明天深夜起駕，27日將從雲嘉交界的崙仔大橋進入嘉義縣新港鄉，新港奉天宮董監事近來忙於準備接待事宜，董事長何達煌與妻子何許春蜜在同學及朋友邀約下，於19日前往嘉義縣獨立山健行。
何許春蜜今天表示，丈夫在中途時，不僅很喘，且感到胸部隱約疼痛，稍作休息時，當時自己心中就默念「請新港媽祖保佑丈夫一切平安」，後來，就慢慢走上獨立山的奉天岩廟宇，在準備吃中餐時，丈夫何達煌突然就昏厥。
何許春蜜指出，友人當下立即以手指刺激丈夫「人中」，自己並再次默念「請新港媽祖保佑丈夫平安」，並用手拍其胸口，大聲呼叫名字、要求睜開眼，所幸何達煌在嘆了一大口氣後，慢慢恢復意識。
後來，由嘉義縣消防局救護車送往山下的嘉義長庚醫院急救，何許春蜜說，當時由心臟等專科醫師檢查評估後，認為是心肌梗塞，馬上在堵塞嚴重的血管裝置支架，現在恢復良好，已轉普通病房。
何達煌在加護病房治療3天，在轉普通病房，何許春蜜說，何達煌一直心繫大甲媽祖遶境事宜，著想辦理出院，不過，醫師認為不可太勞累，需在住院觀察數日。
何許春蜜表示，大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天有到醫院探望何達煌；醫師最後同意丈夫請假，明天深夜可以到大甲鎮瀾宮護持大甲媽起駕。
何達煌可以平安無事，何許春蜜說，一切都要感謝媽祖的保佑。1060323
(中央社)
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