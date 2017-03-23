反對聲浪不小 川普新版健保眾院闖關難
美國總統川普和聯邦眾議院國會領袖，似乎無法取得足夠的支持，護航取代歐記健保的新版健保法案通過，市場投資人也密切關注。
路透社報導，聯邦眾議院預定23日表決新版健保法案，卻面臨部分保守派共和黨人強大阻力，他們認為新版健保和歐記健保過於雷同，溫和派也不買單，他們憂心新版法案將對某些選民造成傷害。
保守派眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）領袖梅多斯（Mark Meadows）在和副總統彭斯（Mike Pence）於白宮會面後表示，他的黨團有超過足夠的議員可以阻止法案過關，他希望法案有可能修正。
在民主黨議員一致反對這項法案下，川普和眾院議長萊恩（Paul Ryan）不能容許超過20名黨內議員跑票，否則法案將無法在眾院過關。萊恩是新版健保法案重要支持者。
眾院自由黨團1名助理表示，黨團內超過25名議員反對這項法案。梅多斯說：「有鑑於（保守派的）決心，法案如果不修正，我非常懷疑法案會過關。」1060323
(中央社)
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