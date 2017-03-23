咳2週快驗痰 屏東肺結核發生全國之冠
屏東縣衛生局今天發布，屏東縣105年結核病新案數639例，較前1年580例增加1成，發生率上升7%，為全國之冠，呼籲民眾連續咳嗽2週就要趕快驗痰，有可能是潛伏性肺結核。
衛生局分析，發生率上升主要原因是因為沒有早期發現社區感染源，因此，屏東縣衛生局自今年起辦理平地鄉及山地鄉X光巡迴免費篩檢，平地鄉對象為65歲以上老人、經濟弱勢族群或糖尿病、慢性腎病患，山地鄉對象為在籍民眾或不在籍但在山地生活民眾。
衛生局表示，過去防治重點在結核病確診與治療，但現在接觸者的「潛伏結核感染」診斷治療更為重要，潛伏結核感染的人雖不具傳染力，但終其一生有10%的機會進展為結核病，只要接受治療就可有效降低發病機率。
衛生局強調，對抗結核唯有潛伏結核感染治療與結核病主動篩檢雙管齊下，才能達到降低發病率阻斷感染鍊。
衛生局從今年起，潛伏結核感染診斷治療對象擴大到民國104年前曾為高傳染性個案的接觸者，及曾經完成潛伏結核感染檢驗（皮膚結核菌素測驗或是丙型干擾素釋放試驗）為陽性。因此，沒有完成治療者，可洽詢當地衛生所，衛生所確認符合條件後會開立接觸者就醫轉介單，民眾可持轉介單至指定醫院進行檢查評估。
衛生局呼籲，符合篩檢對象的民眾踴躍向當地衛生所洽詢，以期早期發現社區結核病患，阻斷感染鍊。1060323
(中央社)
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