警帽分局造型討喜 攝影比賽作品吸睛

以「警帽」造型建築聞名的台南市政府警察局新化分局，在獲警察廣播電台票選最有特色派出所第一名後，特別舉辦攝影比賽增加警民互動，經評選後今天頒獎，前三名作品各有特色。

新化警分局指出，為讓民眾不再對警察官署存在嚴肅的刻板印象，並跳脫傳統警民互動方式，舉辦「LoveHat,Love Police戀戀警帽」攝影比賽；帶給民眾新的風貌與感受，並將有別於傳統警政建築的警帽分局推向國際。

此次攝影比賽自105年12月1日至106年2月28日徵件，經評選228張參賽作品，選出金牌獎鄭崇仁「你是我的眼」、銀牌獎黃正忠「戀戀警帽」、銅牌獎汪國禎「分局長交接」；前三名各頒發獎金新台幣1萬元、8000元及5000元，所有得獎作品都可在新化警分局的臉書粉絲專頁欣賞得到。1060323

(中央社)