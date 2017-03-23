大陸網紅領遊台灣 行銷南投一蒞一饈

十多名對岸網路紅人今天來到南投縣溪頭，透過影像、文字記錄，宣傳台灣及南投之美。盼藉網紅高人氣，吸引更多旅客來台。南投推出「一蒞一饈」旅程，希望每次「蒞」臨的客人都能享受在地鄉村提供的珍「饈」美食。

推展觀光抓準網路紅人宣傳效果，交通部觀光局駐香港辦事處邀約香港、澳門、中國大陸等地18名網紅來台，透過網紅直播，宣傳台灣觀光魅力，網紅們今天來到南投縣溪頭妖怪村，要為南投推薦「一蒞一饈」。

溪頭妖怪村、日月潭晶澤會館、清境佛羅倫斯渡假山莊、見晴花園渡假山莊、OK Bus清境觀光巴士搭上一例一休話題，推出「一蒞一饈」旅程，希望每次「蒞」臨的客人，都能享受在地鄉村提供的珍「饈」美食。

南投縣長林明溱說，盼藉網路世界將南投的好山、好水、好茶行銷到全世界，吸引各國旅客來台灣、來南投，體驗山城的美麗之處；網紅們透過直播，分享台灣的人情味與好客，他們昨天先造訪台北，今天、明天則在溪頭享受森林浴，感受深刻山城印象。

台灣入境旅遊協會理事長王全玉說，台灣適合明確區分北、中、南、東深度旅遊，因此「新版遊台灣」將開發各區深度旅遊，提供更多元行程；南投縣旅館公會、南投縣民宿觀光協會、清境觀光協會等民間業者投入資源，官方提供協助，發揮新型態旅遊效益。1060323

(中央社)