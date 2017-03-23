大陸網紅領遊台灣 行銷南投一蒞一饈
十多名對岸網路紅人今天來到南投縣溪頭，透過影像、文字記錄，宣傳台灣及南投之美。盼藉網紅高人氣，吸引更多旅客來台。南投推出「一蒞一饈」旅程，希望每次「蒞」臨的客人都能享受在地鄉村提供的珍「饈」美食。
推展觀光抓準網路紅人宣傳效果，交通部觀光局駐香港辦事處邀約香港、澳門、中國大陸等地18名網紅來台，透過網紅直播，宣傳台灣觀光魅力，網紅們今天來到南投縣溪頭妖怪村，要為南投推薦「一蒞一饈」。
溪頭妖怪村、日月潭晶澤會館、清境佛羅倫斯渡假山莊、見晴花園渡假山莊、OK Bus清境觀光巴士搭上一例一休話題，推出「一蒞一饈」旅程，希望每次「蒞」臨的客人，都能享受在地鄉村提供的珍「饈」美食。
南投縣長林明溱說，盼藉網路世界將南投的好山、好水、好茶行銷到全世界，吸引各國旅客來台灣、來南投，體驗山城的美麗之處；網紅們透過直播，分享台灣的人情味與好客，他們昨天先造訪台北，今天、明天則在溪頭享受森林浴，感受深刻山城印象。
台灣入境旅遊協會理事長王全玉說，台灣適合明確區分北、中、南、東深度旅遊，因此「新版遊台灣」將開發各區深度旅遊，提供更多元行程；南投縣旅館公會、南投縣民宿觀光協會、清境觀光協會等民間業者投入資源，官方提供協助，發揮新型態旅遊效益。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。