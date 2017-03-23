英國倫敦恐攻 陸客1輕傷

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英國國會大廈外昨天發生男子駕車衝撞並攻擊員警事件，造成5人死亡，數十人受傷。中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，受傷的民眾中包括1名中國大陸籍公民，所幸是輕傷。

英國昨天傳出重大攻擊事件，一名男子在國會大廈外開車衝撞行人，並持刀攻擊員警，這起事件造成5人死亡，40多人受傷。當地警方懷疑這是一起恐怖攻擊事件，並在今天逮捕7名嫌犯。

中國大陸駐英國大使館在事件發生後，透過官網發布新聞稿表示，尚未收到中國大陸公民傷亡情況。

不過，據中國大陸央視新聞官方微博消息，華春瑩在今天下午的中國大陸外交部例行記者會上表示，受傷民眾中包括1名中國大陸遊客，所幸是輕傷。1060323

(中央社)