比排隊更重要 五月天粉絲邀撿垃圾
樂團五月天20週年成軍紀念日，29日將重返台北大安森林公園免費開唱，有黃牛開出高額代排價，但也有粉絲發起「回憶留下垃圾帶走」，邀大家在演唱會結束後一同撿垃圾。
五月天為慶祝出道滿20年，29日將回到最初起點「七號公園」台北大安森林公園音樂台免費開唱，卻有黃牛「代排」，炒價「保證有位」7天新台幣3萬5000元，五月天所屬的相信音樂22日也在臉書鄭重提醒，「切勿夜排及代排」。
相信音樂今天也表示，將在27日針對音樂台座椅區進行清場，29日才會開放免費入座，「千萬不要相信任何代排等黃牛票訊息，辜負五月天樂團對這次活動投入真誠心情」。
不過也有五迷在臉書上發起「守護那年的七號公園，回憶留下垃圾帶走」活動，認為「現在夜排沒有意義，我們還有更重要的事」。
這項由五月天歌迷自發性發起的活動，主要是預料29日當天湧入的五迷會製造數以萬計的垃圾，「這是我們造成的，不該成為別人的負擔」，要歌迷在當天活動結束後，要是不趕時間可以加入一同撿垃圾，「但只要少一個垃圾，清潔工可以少彎一次腰」。
活動發起後也獲得許多網友迴響，目前有1200多人回覆願意參加，也有1800多人表示對這項活動有興趣，認為這項活動很有意義。1060323
(中央社)
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