撇開朴槿惠 90後韓女權主義者暴增

在首爾地鐵站附近試吃路邊攤的韓國女子。(圖/Shutterstock)

穿著傳統服裝的韓國女性。(圖/Shutterstock)

今年韓國將舉行總統大選，原定12月舉辦，因朴槿惠遭彈劾下台，將提前至5月9日選出新任總統。朴槿惠為韓國首位女性總統，卻因為閨密干政風波，淪為打壓女權的把柄，然而，韓國女性原本在社會中的地位就不高，朴槿惠下台的反撲力量，更讓韓國輿論導向加深「女性不會領導」的性別刻板印象。

尤其，韓國一直以來都有隱性的「厭女文化」，去年5月震驚當地的「江南謀殺事件」，更激發90後韓國女性，突然意識到這股「厭女文化」的實際力量，因此隨之而來一股正視自己女性地位的風潮，讓女權主義者在這一兩年急速暴增。也讓即將來臨的韓國總統選舉，不能再漠視婦女議題和性別不平等的狀況，促成韓國女性主義分水嶺的關鍵時刻。

據《韓聯社》(Yonhap News Agency)報導，很多韓國地鐵站附近的咖啡廳，大部分顧客都是20、30歲的年輕女子，這些咖啡廳通常有一面放滿女性主義書籍的書牆，而這些女性可能單獨或三五成群在閱讀、討論文學作品裡的性別歧視。韓國女性主義的邊界也因此不斷擴大，從女性主義咖啡館到專門關注婦女議題的出版社，越來越多人宣稱自己是女權主義者。

韓國一家咖啡廳主人 Kim Ryeo-il表示，從中學女生到出社會工作的都會女性，都希望到這裡來了解更多關於女性主義的文化，大部的人都說，她們是在這一兩年變成女權主義者的，因為首爾江南地鐵站隨機殺人事件發生後，她們突然意識到社會上針對女性的敵意無所不在，反而更加希望站出來為自己的女性權益說話。

2016年5月，一名年僅22歲的韓國女性，被34歲男子在江南地鐵站附近的公廁隨機殺害，嫌犯聲稱他的犯案動機是為了宣洩對女性的怨恨，結果引起韓國社會軒然大波，雖然警方無法將這起案件正式定位為仇恨女性的犯罪行為，但是已經讓更多人注意到婦女議題，和引發很多女性站出來，宣稱自己認同女權主義者身分。

這一事件的分水嶺伴隨即將到來的韓國總統選舉，讓韓國社會出現前所未有的聚焦婦女議題的現象，也讓5月總統大選成為女性主義者的關鍵時刻，屆時應該能夠看出韓國女性的真正實力。

(中時電子報)