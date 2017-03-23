SBL》總冠軍賽戰情分析(二)：裕隆靠三分球

「男模」呂政儒的外圍火力能否正常發揮，直接牽動裕隆的奪冠行情高低。(中華籃協提供)

25日登場的SBL總冠軍賽，除了要看布拉的內線破壞力能發揮到幾成，裕隆想要奪下隊史第5冠，關鍵還是他們本季最大贏球武器，也就是三分外線，比起要求36歲的賀夫場場交出全能數據，三分球才是裕隆真正「命脈」。

包含「男模」呂政儒、周士淵、胡凱翔、盧冠良等鋒線球員，甚至陳世念、葛記豪兩名主力控衛的三分火力發揮程度，對於裕隆來說相當重要，別忘記賀夫、周柏臣、潘冠翰、吳怡斌等長人，也都具備三分投射能力。

不過裕隆要靠三分贏球，關鍵因素還在呂政儒、周士淵兩大射手必須不能同時熄火，必須維持至少1人火力正常，否則裕隆很容易陷入苦戰，畢竟胡凱翔與盧冠良還不夠穩定，從兩人先前準決賽的表現就可清楚看出。

裕隆還有1個最不穩定的因子，就是賀夫的脾氣，實在很難理解1名都已36歲的老浪人，為何在場上會有這麼差的脾氣？要不是SBL裁判太客氣，否則賀夫很有機會成為台灣版鵜鶘中鋒考辛斯，每場都吃技術犯規也不意外。

儘管裕隆一直標榜他們擁有SBL實力最堅強的本土陣容，可是達欣擺出蘇翊傑、周儀翔、林宜輝、施顏宗與黃鎮等本土陣容，其實也沒差裕隆多少，假如賀夫再次提前陷入犯規麻煩，或是控制不了脾氣，裕隆大勢就不妙了。

所以最後必須要提的，就是裕隆執行教練魏永泰的調度功力或智慧，他除了必須有效抑制賀夫在場上爆走，眾多射手要如何安排場上時間或上場順序，完全就看泰總1人掌控了。

(中時電子報)