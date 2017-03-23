台中軌道建設均納前瞻基礎建設 林佳龍盼串聯苗栗山海線

台中市長林佳龍（右）今日於道安會報中說，感謝中央對大台中交通的支持，市府將逐期推動。（陳世宗攝）

台中軌道建設均納前瞻基礎建設，市長林佳龍盼苗栗雙軌、中捷延伸到鹿港發揮綜效！（陳世宗翻攝）

台中市政府向中央爭取的「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠缐延伸彰化」等軌道建設，均獲行政院納入前瞻基礎建設。市長林佳龍期望中央以中部區域治理角度，持續支持苗栗山海線鐵路串聯，也讓台中捷運延伸到彰化鹿港、和美，強化中彰投苗區域聯合治理效益。

林佳龍23日於道安會報中說，感謝中央對大台中交通的支持，因「大台中山手線」及「捷運路網」均是相當重要的骨幹運輸，不僅對台中而言，對中彰投苗的區域聯合治理也會產生非常大的帶動效益；如今政策明確，市府將逐期推動。

林佳龍建議，中央應納入苗栗海線鐵路規畫，苗栗鐵路從竹南至大甲目前仍是單軌，長期而言應讓鐵路山線、海線雙軌化；讓海線鐵路承接山線原來的運量，對苗栗也將形成環狀鐵道運輸。他已建議苗栗縣長徐耀昌補提這一條鐵路規劃案，爭取中央列入前瞻基礎建設計畫。

關於捷運綠線延伸彰化部分！林佳龍認為，原捷運綠線只延伸到彰化市北端；為強化運輸效益，他與彰化縣長魏明谷日前聯袂向總統蔡英文建議將綠線繼續延伸至鹿港、和美，擴大規劃路網；從烏日跨越大肚溪到彰化市，往海線延伸串聯整個彰北，這項建議已獲蔡總統支持。

林佳龍指出，捷運藍線計畫雖獲行政院通過，但先前財務計畫須由地方編列較多配合款；市府已向中央建議調整財務計算方法，將先前土地徵收尚未補償的300億元，從捷運藍線的財務負擔中抽出，讓市府進行場站土地開發，提高工程費用自償率，將可大幅增加中央補助款降低地方配合款。

(中時)