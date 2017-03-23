美國陸軍測試時速160公里的超級快坦克
美國陸軍正在測試一種稱為「粗齒鋸」(Ripsaw)的輕量級履帶車，它的速度極快，每小時達160公里，被稱為「履帶車裡的超跑」。
防衛科技(Defensetech)報導，「粗齒鋸」是一台安裝750馬力柴油引擎的輕型履帶車輛，以追求高速與越野能力為主，極速可達時速160公里，成本約為25萬美元。粗齒鋸全車重量為4噸，差不多是悍馬車的重量，設計公司預留了武器安裝的餘裕，可以安裝50機槍、40公釐口徑自動榴彈槍，以及7.62公釐口徑的機槍等。
不過這項研究並不視為未來的戰車計畫，而是累積車輛科技的實驗，評估履帶車還有多有應用潛力，因此它現在仍然不能視為作戰車輛。在測試的過程中，它甚至不具備裝甲，而只有鋁製框架。因此美國陸軍其實沒有那麼在乎它的極速，他們比較在意它沒有成為無人支援戰鬥車的可能性，先前曾經做過試驗，由M113裝甲運兵車上的士兵，利用遙控的方式操作「粗齒鋸」。
然而開發公司認為，即使它不拿來軍用，也可以做為民間休閒之用，許多有錢人會喜歡這種越野休閒車。事實上， 它的商業版本甚至具有一對鷗翼車門，所以它更像是一台蒂洛倫跑車(DeLorean，因電影「回到未來」而聲名大噪)的坦克變形體。
(中時電子報)
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