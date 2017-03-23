種苗公司專業種子遭竊 自家員工幹的
飼老鼠咬布袋！橋頭地檢署受理農友種苗股份有限公司專業種子父母本遭竊案，智慧財產專組檢察官倪茂益昨(22)天指揮法務部調查局高雄市調查處，搜索47歲張姓員工、48歲鄭姓離職員工住處，查扣木瓜、西瓜等上百種專業種子父母本，檢察官偵訊後，鄭、張各以20萬元、5萬元交保候傳。
農友種苗公司為國內種子生產之專業廠商，創辦人陳文郁，人稱西瓜大王，曾獲得農委會頒發農業專業一等獎章，育成超過600種各式蔬果，在業界頗有名氣。
日前農友公司發現該公司所擁有多種專業種子父母本，遭人在外高價販售，營業秘密疑遭侵害向橋頭地檢檢舉。
檢調發現農友種苗公司鄭姓離職員工，疑似勾結張姓現職員工共同竊取營業秘密，2人到案坦承不諱。
檢方強調，專業種子父母本更是其中重要營業秘密，一旦外洩，將使我國農業專技發展，遭受嚴重損害，後續將進一步釐清是否已流至國外及大陸地區。
(中時)
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