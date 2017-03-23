擔任富邦副領隊 陳金鋒：新的開始也是新的學習
「台灣巨砲」陳金鋒今確定以副領隊的身分加入富邦悍將球團，球團也在新莊棒球場舉行入團儀式，歡迎陳金鋒加入球隊，陳金鋒指出，這是個很好的學習也是挑戰，希望讓球隊變得更好。
從球員退下後，陳金鋒轉入行政職，他指出，離開球場後能在做棒球的事，也是新的開始新的學習，怎麼讓球隊變得更好，更有系統性 更健全都是自己要學習的。
先在經典賽期間擔任打擊教練，陳金鋒等於經歷了三項不同的棒球相關職務，他表示，三個工作，只是在看球場的角度不同，站在不同角度幫助球員與球隊，自己感覺沒有不一樣，就是幫忙球隊變得更好。
今入團儀式上，由領隊蔡承儒為鋒哥披上繡有富邦悍將LOGO的西裝，蔡承儒說：「鋒哥在美職中職都有豐富經驗，也是國家隊英雄，又有非常好的傳承經驗可以幫助球隊，所以才決定找他來。」
鋒哥未來將擔任副領隊一職，工作方面，蔡承儒回應，因為富邦是新的球團，所以在球團發展上需要陳金鋒幫忙，包含國際交流、球迷經營，或者是工藝的少棒活動，都希望他能夠參與。
另外球場方面，蔡承儒也提到，陳金鋒應該也會有滿多場次來到球場，不管是對選手的指導，還是與教練團合作，都希望能夠達到好效果。
(中時電子報)
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