英國倫敦恐攻 府：總統表達哀悼慰問

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針對英國倫敦22日下午（英國時間）於國會周邊發生恐怖攻擊事件，造成多人傷亡，總統府發言人林鶴明下午表示，蔡總統對這項不幸的事件感到震驚與難過。

他說，蔡總統已請國安會秘書長吳釗燮在上午代為致電英國駐台代表唐凱琳（MS. CATHERINE ELIZABETH NETTLETON）女士，轉達台灣人民最深切的關懷，並向死傷者及其家屬致上哀悼與慰問之意。

(旺報)