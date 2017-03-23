南市東區榮譽街停車場啟用 前2周免費停

東區榮譽街停車場今啟用，由市長賴清德主持啟用典禮。（黃文博攝）

為改善台南市立文化中心周邊及榮譽街一帶停車供需平衡，台南市政府交通局與國產署合作興建榮譽街停車場，今日由市長賴清德主持啟用典禮，榮譽街停車場是一座具有各項先進設備的智慧化停車場，除鄰近三里里民享有優惠專案，另持市民卡繳費亦有8折停車優惠，啟用初期前2星期免費停車，4月10日正式實施收費。

賴清德表示，榮譽街停車場原是閒置的國有地及市有地，未來配合榮家遷建、台南鐵路地下化新增林森通勤站，都市計畫將重新檢討及整體規劃，將崇學路打通連接鐵路地下化後上方園道路廊，但在未完成都市計畫變更前，為解決文化中心周邊及榮譽街一帶停車需求，市府再次和國有財產署合作闢建臨時停車場，並委外營運引進智慧化停管設備，除可活化閒置土地，解決停車問題外，也透過引進民間資源及科技停車管理，創造市民、業者、政府合作三贏面向。

賴清德指出，台南市政府將推動台南好停No.萬計畫，預定興建1萬個停車格，其中，5000個停車位由市府興建，另5000個停車位採獎勵民間投資方式興建，市府加原獎勵補助3成經費，加碼提高為5成，歡迎社會各界投資，讓停車深入社區，改善停車秩序。

交通局局長林炎成指出，榮譽街停車場面積約1.1公頃，共規劃汽車格位352席、機車格位165席，停車收費為每小時20元，一般月票2200元，身障者優惠價為1500元，機車暫不收費。另提出多項敦親睦鄰優惠方案，優惠忠孝里、德光里與崇學里等三里，里民月票優惠價為1,500元，另與周邊商家進行特約結合，停車費給予8~9折優惠；還有臨停民眾使用市民卡繳付停車費8折優惠，停車場啟用後前二星期免費停車，預計4月10日正式實施收費。

(中時)