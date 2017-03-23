客運後車門故障突開啟 女國中生飛出遭輾斃

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少女遭輾斃。(黃靖惠翻攝)

（18：36更新）新北消防今天下午5時許獲報，指稱一名15歲國中少女搭乘基隆客運台北往金瓜石方向1062線公車，疑似右後方車門故障開啟，導致少女飛岀車外遭公車右後輪輾斃，目前警方已介入調查，初步了解少女為碇內國中學生。

基隆客運業務課長王亞弘表示，肇事的客運車齡為2年，駕駛司機發車前都會先檢測無安全疑慮後才發車，按現場目測車體狀況，發現右側車門疑遭受外力撞擊產生變形，但詳細事發過程仍待調閱車上監視器才能得知，至於賠償事項仍待肇事權責釐清後再討論。

(集團連線報導)