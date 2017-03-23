大仁科大攜手蓮潭滑水樂園 打造南部滑水殿堂

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蓮池潭「纜繩滑水主題樂園」攜手大仁科大，打造南部滑水殿堂。（柯宗緯攝）

蓮池潭「纜繩滑水主題樂園」攜手大仁科大，打造南部滑水殿堂，今雙方簽訂合作備忘錄。（柯宗緯攝）

蓮池潭「纜繩滑水主題樂園」攜手大仁科大，打造南部滑水殿堂，今雙方簽訂合作備忘錄。（柯宗緯攝）

近年，蓮池潭纜繩滑水運動蓬勃發展，4年來吸引近2萬人次體驗，當中不乏東北亞旅客。今（23）日屏東大仁科大宣布與「纜繩滑水主題樂園」簽訂合作備忘錄，結合產官學界能量，致力推動滑水運動、觀光、人才培訓等，期盼打造南台灣滑水殿堂。

蓮潭休閒公司執行董事長馬安同指出，纜繩滑水樂園在國際漸漸打開市場，因南部四季如春，吸引東北亞日韓等國旅客，專程前來進行滑水運動，近日更有17名韓國遊客蒞臨體驗。滑水人口蔚然成形，今年可望成長50%。

高市觀光局長曾姿雯表示，市府致力活化蓮池潭水域，自2013年起與蓮潭滑水主體樂園合作，迄今吸引2萬人體驗。此外，去年暑假陸續推動水上彈跳包、SUP、夜滑獨木舟、龍舟賽等活動，並設置旅服中心提供諮詢及販售文創商品，高雄軟實力令國際驚艷。

23日屏東大仁科技大學與纜繩滑水主題樂園共同簽署「滑水運動策略聯盟合作備忘錄」。大仁科大休運系主任陳佳儒表示，蓮池潭場域優勢多，氣候宜人、交通便捷，在產官學攜手努力下，可望成為孕育台灣纜繩滑水選手、產業人才搖籃。

大仁科大指出，今年6月預計舉辦「全國大專盃滑水賽事」，後續有實習基地與人才培育中心掛牌合作，大仁科大也攜手跨縣市運動觀光主力推廣的大專院校，對於高屏地區觀光產業發展可望開創新局面，同時展望滑水運動成為南台灣熱門休閒運動。

(中時)