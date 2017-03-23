中職戰力分析(2)─中信兄弟外籍教練注入新觀念、新球風

中信兄弟陣中有去年擊出30轟的林智勝，外籍教頭史耐德對打擊不擔心。(資料照 陳怡誠攝)

中信兄弟去年連續3年與總冠軍擦身而過，季後教練團大改組，外籍教練佔了一半，由曾在水手隊小聯盟任教的史奈德領軍，今年把爭奪總冠軍的重心放在強化守備與投手，他曾說：「我想要教投手，讓他們知道什麼狀況該投什麼球。」

陣中左打多的中信兄弟，去年全隊打擊率3成28，169支全壘打與909分得分，都居4隊第1，今年打擊仍以去年擊出30轟的林智勝、蔣智賢、彭政閔與新生代強打許基宏為打擊主力，去年季中選秀加入的楊志龍與陳琥，史耐德相信這2位新人在球季後半段會對球季作出貢獻，一旦達到期許，打擊戰力就如虎添翼，是爭取總冠軍的最大本錢。

中信兄弟目前3位洋投伍鐸、艾迪頓、肯恩都是回鍋洋將，將佔掉3位先發名額，史奈德為了提升投手戰力，有意把去年季中改調後援的鄭凱文拉回先發，另第5號先發可能從林煜清與江忠誠2擇1。

然而，牛棚戰力是該隊去年總冠軍戰敗給富邦悍將的罩門，今年在沒有具獨當一面的本土投手加入下，今年還是爭取佳績的最大隱憂，對此，史耐德似乎想靠教導每位投手的正確投球觀念，來提昇每人的戰鬥力，對目前投手陣容一點也不擔心。

(中時電子報)