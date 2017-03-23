金門澎湖航線再開 跳島遊正夯

立榮航空金門往返馬公航線4月1日開航，未來每週提供3班服務。立榮表示，今後金門、澎湖兩個離島將可再次連結，台灣本島民眾也可利用這條航線展開跳島遊。

金門與澎湖間的直飛航線，原有復興航空的固定航班，在興航105年11月下旬無預警停航後，這條航線大亂。立榮航空金門機場辦事處主任謝慶龍今天表示，立榮4月1日接手金門往返馬公航線開闢後，立榮航空國內航線將高達到7條，成為各航空公司之冠。

立榮表示，未來金門往返馬公航線經營策略，將運用串起兩個離島的空中交通服務優勢，延伸「立榮金廈一條龍」電子票券服務，讓澎湖民眾可以經由金門「立榮金廈一條龍」往返澎湖與廈門、泉州，也有利於吸引陸客經由金門來到澎湖，多元的旅遊將選擇有助於活絡澎湖及金門兩地的旅遊市場。

謝慶龍說，未來立榮航空金門往返馬公航線每週3班，逢週一、四和六以ATR72-600機型飛行，提供70個經濟艙座位數。金門飛馬公是下午1時30分起飛、2時10分抵達；馬公飛金門，下午2時50分起飛、3時30分抵達。

慶賀金門往返馬公航線開航，立榮表示，將推出網路限量優惠票價。旅客可利用立榮航空全球資訊網、立榮航空APP、統一超商、全家FamiPort等通路一次完成訂位購票。

在自由行產品方面，立榮航空和旅遊業者共同推出多項方案，包括由澎湖出發到金門的3天2夜機加酒套裝行程；針對台灣本島出發的民眾，也規劃有「雙五星饗宴」跳島遊，入住金門昌金湖大飯店和澎湖福朋喜來登酒店等飯店。

此外，立榮表示，「金廈一條龍」也針對往返澎湖與大立陸的民眾推出優惠價，內容包含金門往返馬公機票、金門尚義機場到水頭碼頭接駁、水頭碼頭到廈門五通碼頭或泉州船票。優活動到6月30日止。1060323

(中央社)