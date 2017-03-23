不孕男性精蟲新驗法 簡單又便宜

我要評比

美國研究人員今天說，透過1種連接手機的新裝置可分析男性的精蟲品質，幾分鐘後就可了解，這名男性是否患有不孕症。

全球有4500萬對以上夫婦受不孕之苦，其中有40%以上的不孕原因在於男方的精蟲品質不佳。

發表在「科學轉譯醫學」（Science Translational Medicine）期刊上的技術，是要使男性能在家中以比較容易和成本較低方式來檢測自己的精蟲。

相關報告執筆人之一、布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）醫學工程部醫師夏斐（Hadi Shafiee）說：「我們希望拿出辦法，讓男性不孕檢測能和女性在家驗孕一樣地簡單和負擔得起。」

報告中說，作法是使用1種光學輔助器，連接手機和裝盛精液檢體的拋棄式裝置。

麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）生殖醫學中心研究人員依據世界衛生組織（WHO）的精子濃度和活動力標準，以350份精液檢體來試用此一裝置，發現準確度達到98%。

使用此套裝置的成本是4.45美元。1060323

(中央社)