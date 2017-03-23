博鰲亞洲競爭力2017排行 台灣第4
即將開幕的博鰲亞洲論壇今天公布「亞洲競爭力2017年度報告」。在綜合競爭力排名上，新加坡、香港、南韓與台灣排名前4，中國大陸則名列第9位。
博鰲亞洲論壇即將在25日正式召開，論壇今天舉行記者會，並發布「亞洲經濟一體化報告」、「新興經濟體報告」與「亞洲競爭力2017年度報告」3份報告。
報告顯示，在亞太地區37個經濟體中，「亞洲四小龍」新加坡、香港、南韓與台灣是2016年亞洲最具競爭力的國家與地區，排名占前4位。其次為澳洲、紐西蘭、以色列、日本、中國大陸與卡達。
澎湃新聞報導，2016年綜合競爭力排名與2015年差異不大。
報告指出，2016年在世界經濟運行模式轉型的壓力下，亞洲區域內大國率先引領，強化跨境市場合作，推動國際市場增量生產，推進世界經濟可持續復甦。這使得亞洲區域經濟合作呈現引領性、跨區域型、漸進性和受地緣政治多重制約特點。亞洲區域經濟合作火熱局面，和全球蔓延的反全球化、反貿易保護主義形成對比。
「亞洲競爭力2017年度報告」綜合整體經濟活力、商業行政效率、基礎設施狀態、人力資本與創新能力、社會發展水準5項指數，計算綜合競爭力排行。1060323
(中央社)
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