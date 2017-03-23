埔里生態城鎮園遊會 招募贊助攤位

埔里鎮生態城鎮園遊會募集攤位，共同守護安心城鎮。（廖肇祥攝）

埔里鎮生態城鎮園遊會募集攤位，透過闖關遊戲，深植環境保護意識。（廖肇祥攝）

2017埔里生態城鎮園遊會招募攤位，將在5月6日上午於藝文中心旁啄木鳥步道舉辦，這個園遊會以生態、永續、環保、有機農業等主題，邀集埔里山城裡想要傳達守護環境意識的民眾設攤，以有趣的闖關遊戲，讓孩子們瞭解人與土地、環境之間可以共存、共榮。

生態城鎮園遊會推廣宜居城鎮、生態城鎮觀念，招募的攤位主要來自埔里地區社團社群，無論是調查守護水資源的農民、宣導減排的摩托車店、呼籲用廢油做肥皂的家庭主婦、埔里PM2.5空汙減量自救會、蝴蝶生態導覽志工、自行電動車低碳載具體驗等對於守護環境理念認同的社團或個人，都能來設攤，今年已舉辦第4年。

承辦活動的林佳穎表示，今年主題是山城小人物，城鎮社會要整體改變，靠得不是大人物，而是小人物，相信山城裡每一個人身上都有一股小小的力量，是黑暗中的一點光亮，不用等待他人或未來，蜂擁而出的行動力，微光集合成浩瀚銀河，足以照亮黑夜，這活動全由民間自發，以最簡省的贊助經費籌辦，但深植守護環境的善念，值得家長們帶著孩子來闖關。

如想在埔里生態城鎮園遊會設攤或贊助的民眾，可上網填寫表單，留下設攤主題、單位名稱、關卡主題、攤位需求、聯繫資料等，網址為https://goo.gl/9XkP6j，或可在4月6日晚間7時至山里好巷書房（埔里鎮中山路二段412號巷內）參與第一次工作會議，可現場報名。

(中時)