男子茄苳腳圳水門上吊 留下2幼女

一名男子於埔里鎮茄苳腳圳制水門上吊喝農藥自殺，留下兩名幼女。（廖肇祥攝）

一名男子於埔里鎮茄苳腳圳制水門上吊喝農藥自殺，被對面路過運動民眾所發現。（廖肇祥攝）

南投埔里鎮茄苳腳圳制水門今日早上驚傳有人上吊喝農藥自殺，一早在杷城排洪道旁自行車道運動的民眾目睹，消防隊員獲報趕抵現場將男子推回岸上急救，但身體已冰冷，疑似在半夜輕生，根據里幹事、社工瞭解，死者留有兩名幼女、妻子因案入獄，家境不是很好。

目擊者指出，今日清晨早起運動時，行經杷城排洪道旁的「順騎自然」自行車道時，發現對面一名男子掛在制水門的堤岸邊緣，覺得奇怪靠近一看，發現男子脖子上有繩子，另一端綁在水門抽水機組的欄杆上，驚覺男子上吊，趕緊報案，救護人員抵達現場時，發現男子身體明顯冰冷，早已死亡多時，協助割斷繩子、搬運遺體，交給葬儀社接手。

警方勘驗現場，死者姓張，年約40多歲，現場除留有一條上吊用的棉繩外，還有一罐已拆封的農藥罐，疑似在凌晨2時至5時之間輕生，因遺體靠近排洪道、腳下就是溪水，天色昏暗，路燈又照不到，直到天亮被路過運動的鎮民所發現。

埔里鎮公所社會課指出，張姓男子育有3女，二、三女還未成年，妻子因案入獄，疑似因經濟壓力尋短，根據瞭解，小孩的大伯、二伯已表達擔負撫養責任，待後事告一段落，鎮公所會協助張家申請急難救助、社會救濟等相關資源，協助他們度過難關。

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(中時)