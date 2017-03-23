結核病忌久拖恐引群聚感染！久咳胸悶速就醫檢查

世界衛生組織將每年3月24日訂為「世界結核病日」，烏日林新醫院胸腔內科主任曾瑞壯呼籲，民眾若是出現2星期以上的慢性咳嗽，吐痰、疲倦、食慾不佳、貧血、體重減輕或在午後傍晚有發燒症狀，可能是肺結核的症狀，建議可至醫院照胸部X光和痰液檢查，共同來終結肺結核。

一般人若是感染到結核菌，只有10％～20％會發病，不會立即出現症狀，結核菌會伺機而動，潛伏期時間因人而異，根據流行病學統計資料顯示，感染後多在一年至三年內或免疫力不好時發病，隨著時間的進程，發病機率逐年降低，但也曾遇過潛伏二十年之久才出現結核症狀。

曾瑞壯表示肺結核可分為「開放性」及「非開放性」，開放性肺結核為患者痰中發現細菌，傳染性較高；非開放性肺結核患者則在痰中找不到細菌，傳染性較低。肺結核早期症狀和感冒咳嗽類似，常被誤認為只是感冒，導致一拖再拖，常常拖到開始咳血、胸痛才就醫檢查，延誤了治療時機。

曾瑞壯提醒，肺結核高危險群如糖尿病、塵肺症、慢性阻塞性肺病、愛滋病、營養不良、老年族群、慢性腎衰竭等患者，因免疫力較弱導致發病率高，更有可能會引發敗血症或呼吸道衰竭等併發症，一不注意恐會導致死亡。

他建議可趁未發病前的「潛伏結核感染期」及早治療，由醫師評估合適的治療方式，如使用新型短程治療處方速克伏（3HP），服藥後兩星期內大幅降低傳染力，以防引起群聚感染；六個月以上就能治癒，避免日後發病的機會。

如果是結核病患者可接受抗結核藥物的療程，目前以四合一藥物治療為主，視病情狀況最快只要半年就能完治，也可延長至九個月，治療過程中避免中斷治療或不規則服藥，以免產生抗藥性導致治療困難，甚至出現無藥可醫的窘境。

(中時)