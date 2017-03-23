飯店業推百種調酒 搭配「爵杯」營造古人風格

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台南晶英酒店推出百茶酒集點送好禮活動，單次消費兩組百茶酒立即贈送限量版「晶英爵杯撲克牌」助興，滿一百點更可兌換尊貴的爵杯禮盒。（業者提供）

有學過古人飲品酒吟詩嗎？台南市中西區一家有儒家風格的五星飯店23日推出百種風味的「百茶酒」，另仿製夏朝酒客的飲酒皿「爵杯」，營造古人品酒的閒適風格。

台南晶英酒店塑造中國傳統儒家風格，四樓水晶廊繼推出具有濃厚中國風的「36計調酒shot盤」，今年採用10種橡木桶熟成的茶酒，搭配10種茶香甜酒，混搭之後有百種口味組合可供品嘗。

業者打造一款仿中國夏朝的飲酒皿「爵杯」，爵杯在中國古書記載中代表崇高地位，常用於歡樂慶典。業者用來提供品酒，給酒客感受古人飲酒微醺的樂趣。

每組調酒320元，每次消費還能參加百茶酒集點遊戲，每買兩組百茶酒，贈送限量版撲克牌，滿百點可兌換爵杯禮盒。

不愛喝酒的賓客，業者提供無酒精的飲品「玫瑰荔枝覆盆莓特調」，酒客在四樓泳池畔邊聽樂團演奏，邊飲茶酒，享受中國古代聞人雅士微醺淺酌的風格。

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(中時)