飯店業推百種調酒 搭配「爵杯」營造古人風格
有學過古人飲品酒吟詩嗎？台南市中西區一家有儒家風格的五星飯店23日推出百種風味的「百茶酒」，另仿製夏朝酒客的飲酒皿「爵杯」，營造古人品酒的閒適風格。
台南晶英酒店塑造中國傳統儒家風格，四樓水晶廊繼推出具有濃厚中國風的「36計調酒shot盤」，今年採用10種橡木桶熟成的茶酒，搭配10種茶香甜酒，混搭之後有百種口味組合可供品嘗。
業者打造一款仿中國夏朝的飲酒皿「爵杯」，爵杯在中國古書記載中代表崇高地位，常用於歡樂慶典。業者用來提供品酒，給酒客感受古人飲酒微醺的樂趣。
每組調酒320元，每次消費還能參加百茶酒集點遊戲，每買兩組百茶酒，贈送限量版撲克牌，滿百點可兌換爵杯禮盒。
不愛喝酒的賓客，業者提供無酒精的飲品「玫瑰荔枝覆盆莓特調」，酒客在四樓泳池畔邊聽樂團演奏，邊飲茶酒，享受中國古代聞人雅士微醺淺酌的風格。
★中時電子報關心您：禁止酒駕，喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！
(中時)
關鍵字：爵杯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。