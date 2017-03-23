中職戰力分析(3)─「盜俠」領軍展現速度新球風
去年獲得年度第3、已3年未贏得總冠軍的統一獅，去年季後教練團改組，由「盜俠」黃甘霖，擔任代總教練迎接職棒28年球季，因黃甘霖球員時期以盜壘聞名，本季將展現以速度取勝的新球風。
事實上，統一獅的長程火力不及另3隊，必須靠安打及戰術配合，彌補長程炮火的不足。黃甘霖說：「球季中會考量到球員的狀況，狀況好，就放手讓他去攻擊，狀況平平，就會多用速度與戰術。」
黃甘霖對今年球季的先發陣容安排已有譜，會由經驗老到的潘武雄扛起第4棒重任，另新生代重炮鄭鎧文也是考慮人選，至於開路先鋒由陳傑憲與黃恩賜2擇1，陳鏞基因戰術執行力較高，本季可能打第2棒，去年打擊出色的林志祥則打第3棒。
守備方面，最重要的二、游中心防線，黃甘霖將從陳傑憲、吳國豪、黃恩賜與蔡奕玄4人當中，選擇由狀況最好的人勝任。
黃甘霖為提昇投手戰力，首要工作就是明確定位投手角色，先發投手除了洋投布魯斯、福瑞多，本土投手潘威倫、傷癒歸隊的羅錦龍、新秀林子崴、江辰晏、廖文揚、林其緯等人，都是先發人選，牛棚則有陳韻文、王鏡銘與終結者狄馬克。
統一獅去年各項紀錄：
戰績─55勝65敗0和，勝率0.458(年度第3)
團隊自責分率─6.10
團隊打擊率─0.297
團隊守備率─0.969
(中時電子報)
關鍵字：統一獅
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。