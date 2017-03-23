中職戰力分析(3)─「盜俠」領軍展現速度新球風

經典賽國手潘威倫，本季依然被定位為先發搜手。(資料照 謝明祚攝)

去年獲得年度第3、已3年未贏得總冠軍的統一獅，去年季後教練團改組，由「盜俠」黃甘霖，擔任代總教練迎接職棒28年球季，因黃甘霖球員時期以盜壘聞名，本季將展現以速度取勝的新球風。

事實上，統一獅的長程火力不及另3隊，必須靠安打及戰術配合，彌補長程炮火的不足。黃甘霖說：「球季中會考量到球員的狀況，狀況好，就放手讓他去攻擊，狀況平平，就會多用速度與戰術。」

黃甘霖對今年球季的先發陣容安排已有譜，會由經驗老到的潘武雄扛起第4棒重任，另新生代重炮鄭鎧文也是考慮人選，至於開路先鋒由陳傑憲與黃恩賜2擇1，陳鏞基因戰術執行力較高，本季可能打第2棒，去年打擊出色的林志祥則打第3棒。

守備方面，最重要的二、游中心防線，黃甘霖將從陳傑憲、吳國豪、黃恩賜與蔡奕玄4人當中，選擇由狀況最好的人勝任。

黃甘霖為提昇投手戰力，首要工作就是明確定位投手角色，先發投手除了洋投布魯斯、福瑞多，本土投手潘威倫、傷癒歸隊的羅錦龍、新秀林子崴、江辰晏、廖文揚、林其緯等人，都是先發人選，牛棚則有陳韻文、王鏡銘與終結者狄馬克。

統一獅去年各項紀錄：

戰績─55勝65敗0和，勝率0.458(年度第3)

團隊自責分率─6.10

團隊打擊率─0.297

團隊守備率─0.969

(中時電子報)