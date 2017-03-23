彰化縣食品安全管理自治條例上路 瘦肉精、核汙染禁、含糖飲料不能進校園
彰化縣政府最新公告修正「彰化縣食品安全管理自治條例」上路，除禁止含瘦肉精豬肉及其製品、核災區受輻射汙染食品進入彰化縣販賣，還創全國先例，規定含糖飲料禁止入校園，縣內1000多家學校、幼兒園、短期補習班及課後輔導中心都受規範。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，為強化彰化縣食安管理，進行第2次「彰化縣食品安全管理自治條例」修法，3月10起實施，增訂彰化縣內不得販賣含瘦肉精豬肉及其製品、以及核災區受原子塵或放射能汙染食品，違反者可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰外。
這次並創下全國先例，為促進孩子正常發育，增訂任何人及食品業者均不得在本縣完全中學、國中、國小、幼兒園、短期補習班及兒童課後照顧服務中心內，以獎勵、贈送、慰勞或販賣等方式提供含糖飲品予學生，亦不得以外送方式提供含糖飲品予學生，違反者需接受營養輔導教育或講習，全縣約1000家受規範。
彰化縣衛生局指出，含糖飲料是造成肥胖、糖尿病、高血脂等慢性疾病元兇之一，許多學生習慣將含糖飲料當白開水解渴，2015年調查，6成國中小及高中職學校的老師或家長曾以含糖飲料獎勵學生，增加飲用機會，參考各國均陸續透過訂定含糖飲料稅或校園周邊禁售高熱量低營養價值食品等規範進行管制，以有效預防肥胖及蛀牙等健康問題。
(中時)
關鍵字：彰化縣食品安全管理自治條例
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。