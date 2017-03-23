彰化縣食品安全管理自治條例上路 瘦肉精、核汙染禁、含糖飲料不能進校園

彰化縣政府最新公告修正「彰化縣食品安全管理自治條例」上路，創全國先例，規定含糖飲料禁止入校園。（吳敏菁攝）

彰化縣政府最新公告修正「彰化縣食品安全管理自治條例」上路，除禁止含瘦肉精豬肉及其製品、核災區受輻射汙染食品進入彰化縣販賣，還創全國先例，規定含糖飲料禁止入校園，縣內1000多家學校、幼兒園、短期補習班及課後輔導中心都受規範。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，為強化彰化縣食安管理，進行第2次「彰化縣食品安全管理自治條例」修法，3月10起實施，增訂彰化縣內不得販賣含瘦肉精豬肉及其製品、以及核災區受原子塵或放射能汙染食品，違反者可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰外。

這次並創下全國先例，為促進孩子正常發育，增訂任何人及食品業者均不得在本縣完全中學、國中、國小、幼兒園、短期補習班及兒童課後照顧服務中心內，以獎勵、贈送、慰勞或販賣等方式提供含糖飲品予學生，亦不得以外送方式提供含糖飲品予學生，違反者需接受營養輔導教育或講習，全縣約1000家受規範。

彰化縣衛生局指出，含糖飲料是造成肥胖、糖尿病、高血脂等慢性疾病元兇之一，許多學生習慣將含糖飲料當白開水解渴，2015年調查，6成國中小及高中職學校的老師或家長曾以含糖飲料獎勵學生，增加飲用機會，參考各國均陸續透過訂定含糖飲料稅或校園周邊禁售高熱量低營養價值食品等規範進行管制，以有效預防肥胖及蛀牙等健康問題。

(中時)