美轟炸機東海遭陸要求駛離 駕駛員不甩
美國有線電視新聞網（CNN）報導，1架美國B-1B戰略轟炸機19日途經東海國際空域時，遭中國大陸空中交通管制員以飛入「東海防空識別區」為由，要求飛離，但美軍並未照辦。
報導指出，這架美軍轟炸機遭中國大陸空中交通管制員警告的空域，是在南韓濟州島西南方約70海里（約130公里）處。消息則是由美國國防部官員透露。
美國太平洋空軍發言人溫杜拉（Phil Ventura）表示，針對中國大陸方面下達飛離當地空域的要求，這架美軍轟炸機的飛行員當時回應，他們正在「國際空域」進行常規操作，並沒有偏離既定飛行路線。
溫杜拉指出，2013年中國大陸片面宣布劃設「東海防空識別區」時，美國太平洋空軍並未承認，而「今天也不會承認」，「中方的防空識別區沒有改變我們的行動」。
另外，針對這一事件，中國大陸外交部發言人華春瑩今天下午在外交部例行記者會上表示，她並不了解此事的具體情況。
但華春瑩又說，「有關國家」的行事需要考慮到「地區內國家的安全關切」，並有利於「國家間的互信與和平」。而美國自己也有防空識別區，他們「應該尊重中國防空識別區的權利」。1060323
(中央社)
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