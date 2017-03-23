花卉研究中心在雲林 李進勇推農業觀光
全台唯一的花卉研究中心坐落在雲林縣古坑鄉，雲林縣長李進勇今天前往參訪，希望結合農業與觀光，讓遊客可以賞花、花農可以提高收益。
雲林縣政府指出，農委會農業試驗所為配合農業政策與強化國內花卉科技研發，於1998年購置雲林縣古坑鄉原台糖崁頂農場成立花卉研究中心。
縣府表示，花卉研究中心占地21公頃，是全台灣唯一專責研發花卉的研究中心，在蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花、孤挺花等花卉的研發上都有出色的成績。
李進勇今天前往花卉研究中心參訪，希望研究中心在兼顧花卉育種、植栽使命的同時，也可以將花卉研發資源在地化，結合縣府推動的「雲遊3林」計畫，創造觀光、農業雙贏的局面。
李進勇指出，將來遊客到雲林遊覽時，希望可以欣賞研究中心研發的美麗花卉，也希望研究中心培育出的獨特花卉品種，可以授權給在地農民栽培，提升花農收益。
花卉研究中心主任謝廷芳表示，花卉研究中心設在雲林，當然希望可以嘉惠在地產業，未來期盼與雲林觀光資源結合，打造特有的觀光亮點，讓在地產業更有競爭力。1060323
(中央社)
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