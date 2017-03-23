公車後門突開啟 女學生墜落遭輾斃

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我要評比

一名15歲的國中女學生，今天下午5時多，搭乘基隆客運1062線公車，從台北市往金瓜石途中，行經瑞芳區大寮路時，公車後門突然打開，女學生掉落遭後車輪輾過，當場死亡。1060323

(中央社)