325關燈1小時愛地球 義大世界連7年響應

義大攜手學子運用回收素材進行手做紙飛機，象徵環保愛地球。（柯宗緯翻攝）

3/25是「Earth Hour關燈一小時」環保行動，高雄義大世界今年已是連續第七年響應，3/25當晚八點半至九點半，義大皇家酒店及義大天悅飯店的飯店景觀燈、客房陽台燈、車道走廊招牌燈等都會同時關閉，義大世界購物廣場亦會關閉建築物外牆燈光及摩天輪裝飾燈。落實環保精神，當天義大遊樂世界也推出購買指定票種，就送大義環保筷乙組，一同減塑愛地球。

此外，為了將節能環保的觀念不間斷並且向下扎根，今年義大皇家酒店同仁與義大國際高級中學-國小部四年級的小朋友一起動起來，運用各類回收素材進行手做紙飛機的創意彩繪，並佈置在飯店大廳，代表著愛護地球從小做起，一架架的紙飛機也正象徵著啟航、飛向美好的家園，以真正行動支持節能活動，落實物盡其用、不浪費的環保教育。

義大遊樂世界3/25世界關燈日當天，則推出凡現場購買全票、學生票或優待票乙張，就加贈大義環保筷乙組，愛地球好禮數量有限，心意無限，換完為止。

全世界都關注環保議題，「Earth Hour關燈一小時」由「世界自然基金會（WWF）」所發動，源於澳大利亞悉尼，目前全球超過172個國家、7000多座城市、上億民眾共同在當天用「自己的力量」保護地球。

(中時)