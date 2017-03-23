桃不動產開發商業同業公會 捐贈消防局指揮車

捐贈儀式在今天下午完成。（消防局提供）

創立至今38年的桃園市不動產開發商業同業公會，繼2014年捐贈桃園市政府小型水箱車及復康巴士各1輛後，2015年也捐贈小型水箱車1輛，今年則經理事長邱志揚與公會董監事積極徵得公會會員的同意後，再度申請捐贈救災指揮車2輛。

桃園市政府消防局表示，這2輛指揮車具備側邊帳篷及電動升降車頂設計，並配置電源供應功能；未來將作為各種災難現場的行動指揮站，救災幕僚可於該車電源連接電腦配備，並於災難現場進行資料列印及投影，使救災指揮官能夠有效率地掌握資訊並精準下達指令，日前泰豐輪胎火警案件，因廠區佔地廣闊，更突顯救災指揮機動之重要性，大規模火勢威脅周邊民宅及商家，該型救災指揮車可立即轉移指揮駐地，使分區指揮官迅速控制火勢波及範圍。

消防局規劃將指揮車配置於桃園及中壢兩大都會區，並且藉此實施各項消防訓練，把防災工作全面性地推廣，讓市民享有更安全、更有保障的生活，今天下午也完成捐贈儀式，感謝桃園市不動產開發商業同業公會對消防單位的支持。

(中時)