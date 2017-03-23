選舉恩怨延燒！恆春漁會總幹事鍾玉芳 告縣議員張榮志
農漁會選舉風波不斷！恆春漁會總幹事鍾玉芳23日率支持者到屏東地檢署舉布條陳情，並控告縣議員張榮志在選舉當天率眾包圍漁會，涉嫌妨害自由；另因理事候選人資格爭議而延後改選的萬丹鄉農會，今日順利選出新任理監事，當權派取得過半席次，將續掌農會經營權。
此屆恆春漁會選舉，當權派以16席輸給17席的在野派，鍾玉芳指出，選舉日各投開票所都有不明人士「站崗」，選後她要回辦公室處理公務，卻遭到張榮志率眾包圍恐嚇，甚至有人大喊「免厚伊走」，她嚇得趕緊報案，為不讓黑道汙染純樸鄉鎮，決定提告。
張榮志聞訊則回應，當權派在選舉落敗後，卻急著處分漁會重大資產，此舉引發漁友不滿，聚集在漁會大樓遲遲不肯散去，他是聽到友人通知到場關心，對於對方指控，自己不排除也提告反擊。
至於萬丹鄉農會上次理監事選舉被屏東縣政府認定無效，今日重新舉辦，最後當權派以26席人數優勢，順利拿下過半席次，包括6席理事、2席監事及2席縣級代表，並選定31日召開新任理監事會議，現任總幹事張枝烈可望續掌農會。
但理事參選資格仍在複審階段的李麗卿，不滿自己資格還未釐清下，農會就逕自宣布舉辦選舉，她會與律師進行研議，準備針對農會提告，並向法院提起選舉無效之訴。
(中時)
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