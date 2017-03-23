廣州打擊犯罪 破逾600刑案
廣州市公安局新聞辦公室23日召開打擊盜搶犯罪新聞發布會，通報近期打擊行動的突出戰果，現場向事主發還被盜汽車，並展示在專項行動中繳獲的作案工具和贓物，顯示廣州警方打擊犯罪的決心和能力。
人民網23日報導，廣州警方貫徹落實廣東省公安廳展開「颶風2017」專項行動的統一部署，針對廣州市地緣性侵財犯罪特點，於3月16至22日對地緣性盜竊犯罪群體展開連續打擊，取得重大戰果。
據統計，在統一行動收網期間，廣州市共打掉跨區域、集團性、系列性盜竊集團13個，依法刑事拘留犯罪嫌疑人500多名，破獲各類刑事案件600多宗。
(旺報)
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