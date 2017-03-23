中區萬安演習4月13日舉行　中市太平警分局召開協調會

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中市太平警分局召開「軍民聯合防空演習協調會」。（陳淑芬攝）

中市太平警分局23日召開「軍民聯合防空演習協調會」，在會中指出，4月13日舉行萬安演習演練時，警方將配合國家災害防救科技中心(NCDR)「災害訊息廣播平臺」介接系統，發送簡訊給演習區域內行動電話，讓民眾及時接收到演習通知。

中部地區將在4月13日下午1時30分至2時舉行演練舉行萬安演習演練，太平警分局今天下午在分局4樓禮堂召開「軍民聯合防空演習協調會」，邀請太平區公所、台中市政府消防局、學校、里長及民防、義警等協勤人員約50人參加演習協調會。

太平警分局表示，這次萬安演習的創新做法是在演習當天下午1時30分，將利用與國家災害防救科技中心(NCDR)「災害訊息廣播平臺」介接系統，發送簡訊到演習區域內所有3G、4G行動電話，讓民眾能及時接收演習簡訊通知；當天下午2時，將再發送演習結束的簡訊訊息。

警方呼籲，民眾聽到警報聲發放時，要配合警察及協勤人員引導實施疏散及交通管制，落實全民防衛工作。

(中時)