鎖定小資族 寒軒高雄商旅推平價午餐

寒軒高雄商旅推平價午餐最低199元起加一成。（柯宗緯攝）

寒軒高雄商旅看準周邊商圈上班族午餐需求，2F餐廳「都會美饌」4月3日起，平日周一至周五中午供餐模式改變為方便點用、迅速供餐的義大利麵/燉飯/排餐，價格最低199元起另加一成，4月底前點用義大利麵或燉飯還可免費升等套餐，適合小資族以平易價格，享受午休時光小確幸。

寒軒高雄商旅行銷企劃部經理林文琪表示，一例一休規定實施後，萬物齊漲只有薪水沒漲，寒軒高雄商旅逆向操作，把上班族的辛苦看在眼底放在心裡，特別將周一至周五平日午餐，由原本的半自助式套餐（Semi-Buffet）改為義式商業午餐，親民的價格從NT$199+10%~ NT$450+10%，無論是能快速解決的義大利麵、燉飯，或適合招待顧客的精緻排餐，都是針對上班族精心設計的「高CP值料理」。

即使是大街小巷常見的義大利平民美食，都會美饌餐廳主廚林育民依舊費盡巧思，「古城鹹蛋襯油封小腿菜脯燉飯」以屏東車城聞名的鹹鴨蛋和古早味菜脯熬煮燉飯，搭配外酥內嫩的油封雞腿，是台灣食材融合西式廚藝的創意料理。「瑞可塔起司奶油嫩鮭麵」的瑞可塔起司是主廚親手製作，未經發酵的新鮮瑞可塔乳酪軟糯輕盈，與煙燻鮭魚搭配格外對味。

「魔鬼辣醬澎湖鮮魷墨魚麵」則是菜單裡沒有的隱藏菜色，來自澎湖的新鮮魷魚先煎製上色再灑上香料粉烤到熟，師傅親調的特製辣醬與墨魚麵翻炒稠化後，把一整隻魷魚置於墨魚麵上，貴氣澎派！「鄉村南瓜蔬食藜麥燉飯」先用南瓜醬與蔬菜高湯和米煮至稠化，起鍋前加入事先烹調完成的藜麥及鮮奶油。藜麥是這兩年相當風行的健康食品，顆粒小、口感軟、富淡淡清香，小小的穀粒飽含非常高的營養價值，適合素食或三高民眾食用。

喜歡排餐的顧客，有爐烤香料雞、香煎德國豬腳、碳烤沙朗牛排可選擇，也提供炸物拼盤等零食小點，豐富聚會嗑牙；4/30前點用義大利麵或燉飯，可免費升等套餐，立即享用沙拉、麵包、湯，以及咖啡、茶、果汁暢飲。

(中時)