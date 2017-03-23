「朱記餡餅粥」進駐台中大遠百 開設中台灣首店
創立45年、以牛肉餡餅及北方麵食稱霸台灣美食圈的「朱記餡餅粥，首度進軍中台灣美食圈，首站選擇台中大遠百，今（23）日在漢食尚餐飲集團總經理周雪琴，與遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任、大遠百台中店長藍卓成等人揭牌下，全台第20家分店歡慶開幕，搶食中台灣百貨母親節檔期開打衍生的餐飲商機。
漢食尚餐飲集團總經理周雪琴表示，朱記餡餅粥創店45年來，賣出的餡餅高度足可堆疊出逾4,000棟台北101大樓、長度可以繞行台灣逾20圈！台中大遠百店是朱記餡餅粥全台第20家店，不僅將別具意義的第20家分店獻給台中大遠百，開創新的里程碑，還推出獨賣商品「湯餃」，與台中饕客們分享。
漢食尚餐飲集團副總經理鄭詔文表示，朱記餡餅粥今年還將拓展至少3家分店，包括4月11日開設中壢SOGO百貨店、5月1日開設台北大葉高島屋店、9月1日開設中壢大江購物中心店，9月下旬台北預計再展1家新店，今年總店數上看24家；至於旗下火鍋品牌「一五一食」，目前有3家分店，以進駐百貨商場為主力，今年暫不展新店；下半年計劃推出第3個中式餐飲品牌搶市。
周雪琴強調，朱記餡餅粥使用的每一種食材，都是經過嚴選，「為了讓牛肉捲餅青蔥的脆甜不走調，我們直接與宜蘭獲得全國模範農民的有機三星蔥達人林東海蔥農直接契作；為了讓客人品嚐到花素餡餅、蒸餃的鮮嫩，我們選用接近29到31天收割的青江菜」，傳遞用心料理的味蕾感動，保有傳統北方麵點精神。
朱記餡餅粥以經典餡餅搭配小米粥為特色吃法，金黃扎實且口感外酥內Q的經典餡餅、搭配香濃小米粥，是朱記必點的經典美食；其他諸如排骨炒飯、牛肉捲餅及紅油炒手，都是店內的人氣餐點。
朱記首次飄香中台灣，為了吸引饕客品嚐朱記美食，3月23日、24日消費前30名，即贈40元小菜1份；3月25日、26日限量50份小米粥買1送1；搭配台中大遠百「美麗購物節」，活動檔期內還推出開幕獨家加購優惠，凡消費滿350元即享10元加購蔥油餅1份。
(工商)
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