設女性專用車廂？重慶說不
爲了擋住軌道交通上的「鹹豬手」，日前有多名重慶市民在重慶市國有資產監督管理委員會(國資委)的公開信箱中留言，建議在重慶市軌道交通的列車上設置女性專用車廂，並設立人員監督，以維護女性安全。
重慶市國資委回復稱，目前重慶軌道交通尚不適宜實施女性安全車廂，並解釋了原因。
首先，個別國家的軌道交通雖然設置了女性專用車廂，但是社會反響較大，引發的社會輿論頗多，有支持者但也有較多反對者。
主要分歧意見爲：對於坐在一般車廂裏的女性乘客，可能會給人一種對性騷擾無所謂的印象，加大女性乘客心理壓力；對遵紀守法的男性來講，被疑爲性犯罪嫌疑，是一種歧視或不信任。此外，同行的情侶、夫妻或父母帶子女等是否也要強行分開乘車等問題，也是大家爭論的焦點。
另外，實施女性專用車廂需有國家法律或政策作爲支撐，中國或重慶市尚未出臺相關法律、法規。軌道集團建議加強社會輿論引導，以不同的宣傳途徑提升市民素質。
軌道交通每節車廂內均配備了攝像頭，軌道集團將積極做好性騷擾類事件的監控工作，採集有效證據，保護女性合法權益。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。