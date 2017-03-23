設女性專用車廂？重慶說不

爲了擋住軌道交通上的「鹹豬手」，日前有多名重慶市民在重慶市國有資產監督管理委員會(國資委)的公開信箱中留言，建議在重慶市軌道交通的列車上設置女性專用車廂，並設立人員監督，以維護女性安全。

重慶市國資委回復稱，目前重慶軌道交通尚不適宜實施女性安全車廂，並解釋了原因。

首先，個別國家的軌道交通雖然設置了女性專用車廂，但是社會反響較大，引發的社會輿論頗多，有支持者但也有較多反對者。

主要分歧意見爲：對於坐在一般車廂裏的女性乘客，可能會給人一種對性騷擾無所謂的印象，加大女性乘客心理壓力；對遵紀守法的男性來講，被疑爲性犯罪嫌疑，是一種歧視或不信任。此外，同行的情侶、夫妻或父母帶子女等是否也要強行分開乘車等問題，也是大家爭論的焦點。

另外，實施女性專用車廂需有國家法律或政策作爲支撐，中國或重慶市尚未出臺相關法律、法規。軌道集團建議加強社會輿論引導，以不同的宣傳途徑提升市民素質。

軌道交通每節車廂內均配備了攝像頭，軌道集團將積極做好性騷擾類事件的監控工作，採集有效證據，保護女性合法權益。

(旺報)